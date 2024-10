Lista dos vereadores eleitos em São Lourenço-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Lourenço neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São Lourenço. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024.

A cidade mineira, conhecida por suas águas termais, aguarda ansiosamente para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a política local nas últimas semanas, com debates acalorados e propostas para o desenvolvimento da região.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em São Lourenço são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LOURENÇO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Patrícia Lessa PSB 5,20% 1.264 2 Elton Tavares PSD 3,48% 845 3 Rodrigo do Chiquinho PSD 2,86% 695 4 Herbert Coletiva Semear Sl PV 2,81% 682 5 Ney da Saúde PSB 2,49% 606 6 Toddy do Nega Veia PSDB 2,25% 547 7 Marcelo do Jornal PSDB 1,91% 465 8 Professor Paulo Giovani Dedé PSB 1,85% 449 9 Josafazinho Rodrigues PP 1,80% 438 10 Mariane Papini PP 1,73% 421 11 Daniela Bacha PDT 1,69% 411 12 Luizinho da Oração PSDB 1,60% 388 13 Aucioni Protetora PSB 1,60% 388

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.