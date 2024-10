Lista dos vereadores eleitos em São Leopoldo-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Leopoldo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos dos leopoldenses estão voltados para a Câmara Municipal, onde 13 cadeiras estão em disputa. A composição do novo legislativo municipal promete trazer mudanças significativas para a política local, com uma mistura de rostos familiares e novos nomes prontos para representar os interesses da população.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em São Leopoldo foi definida, respeitando a regra do quociente eleitoral. Confira abaixo a tabela com os candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vereador Falcão PL 3,41% 3.659 2 Iara Cardoso PDT 2,93% 3.141 3 Adão Rambor PDT 2,77% 2.964 4 Tarzan Correa PDT 2,44% 2.615 5 Fabiano Haubert PDT 2,23% 2.393 6 Marcelo Pitol PSD 2,16% 2.311 7 Geison Freitas PDT 2,16% 2.311 8 Karina Camillo PT 2,11% 2.263 9 Alexandre Silva PL 1,94% 2.081 10 Fábio Bernardo PT 1,93% 2.072 11 Professor Ricardo PT 1,91% 2.046 12 Jailson Nardes PP 1,87% 2.004 13 Anderson Etter PT 1,72% 1.840

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantos votos são necessários para eleger um candidato, o que explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse sistema visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.