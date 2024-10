Lista dos vereadores eleitos em São José do Barreiro-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Barreiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José do Barreiro. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

À medida que os números começam a surgir, a atenção se volta para os candidatos que conquistaram as cadeiras na Câmara Municipal. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população local nos próximos quatro anos. A disputa acirrada refletiu o engajamento político dos cidadãos e a diversidade de propostas apresentadas durante a campanha.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores eleitos em São José do Barreiro, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Prof Guilherme O Gui do Tete PL 10,24% 322 2 Maurício Taioba PSD 6,14% 193 3 Aninha PL 5,47% 172 4 Bruno Marques REPUBLICANOS 5,02% 158 5 Preguinho PSDB 4,55% 143 6 Danielzinho da Maria da Loja PSDB 4,32% 136 7 Chaparral PL 4,13% 130 8 Dionisio Nizinho MDB 3,91% 123 9 Vini de Formoso MDB 2,23% 70

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, desde que seu partido tenha atingido o quociente necessário. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.