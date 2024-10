Lista dos vereadores eleitos em São José de Ribamar-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São José de Ribamar, no Maranhão, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para saber quem serão os novos representantes na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São José de Ribamar. A cidade, conhecida por sua rica história e belas praias, verá uma nova configuração em sua Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. A tabela abaixo apresenta os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Castro PRD 1,89% 1.883 2 Alana Cardoso PSDB 1,82% 1.810 3 Mario Santos PC do B 1,77% 1.761 4 Laís Alencar PL 1,68% 1.674 5 Neguinho do Parque Jair PL 1,65% 1.637 6 Rômulo Loirinho PODE 1,65% 1.637 7 Francimar Jacinto PL 1,62% 1.606 8 Nilton da Saúde PODE 1,39% 1.380 9 Irmã Nalva DC 1,39% 1.379 10 Ribamar Dourado PL 1,37% 1.365 11 Junior da Juventude UNIÃO 1,34% 1.333 12 Marcos Frazão PRD 1,31% 1.306 13 Beto das Vilas PSDB 1,27% 1.267 14 Juliano Soares PDT 1,22% 1.213 15 Bráulio PDT 1,17% 1.162 16 Thays de Negão UNIÃO 1,16% 1.154 17 João Carlos PODE 1,12% 1.117 18 Andrey Villela PSB 1,12% 1.113 19 Cesar Vieira UNIÃO 1,04% 1.033 20 Fikfik SOLIDARIEDADE 0,93% 921 21 Ednilson do Kantão AGIR 0,54% 539

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.