Lista dos vereadores eleitos em São José da Bela Vista-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José da Bela Vista neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São José da Bela Vista. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal tem sido ansiosamente aguardado, com candidatos e eleitores atentos a cada atualização. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local. Os números preliminares já começam a desenhar o novo cenário político da cidade, com algumas surpresas e confirmações de favoritismos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São José da Bela Vista são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gú do Pebinha REPUBLICANOS 6,45% 337 2 Andre Japão PODE 5,85% 306 3 Denis Covas PODE 5,66% 296 4 Filhão do Povão PSD 5,57% 291 5 Carlinhos Babão REPUBLICANOS 5,55% 290 6 Sargento Duarte PODE 4,32% 226 7 Fernanda Limonti PSD 4,11% 215 8 Gaspar PSB 3,96% 207 9 Eder da Ambulância REPUBLICANOS 3,04% 159

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais garante uma vaga. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.