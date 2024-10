Lista dos vereadores eleitos em São Gonçalo do Pará-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Gonçalo do Pará neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Gonçalo do Pará. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Gonçalo do Pará tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A cidade, que faz parte do estado de Minas Gerais, viu uma participação significativa dos eleitores nas urnas, demonstrando o engajamento da comunidade no processo democrático. À medida que os números começam a ser divulgados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos vereadores que representarão os interesses da população na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em São Gonçalo do Pará, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO GONÇALO DO PARÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernanda do Vaca MDB 8,04% 555 2 Marcio Godoy MDB 6,04% 417 3 Léo Maia AGIR 5,59% 386 4 Eder AGIR 5,26% 363 5 Helio da Agua Limpa PL 4,84% 334 6 Preta da Saude UNIÃO 4,53% 313 7 Paulo Viriato MDB 4,33% 299 8 Valdeci Xavier PL 2,85% 197 9 Rômulo Massiere AGIR 2,59% 179

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.