Lista dos vereadores eleitos em São Gabriel da Palha-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Gabriel da Palha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Gabriel da Palha. A população está ansiosa para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos, responsáveis por legislar e fiscalizar o poder executivo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO GABRIEL DA PALHA

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Leo Bragato PL 2,98% 588 2 Sargento Aguilar PL 2,60% 513 3 Fabiano Ost PSDB 2,52% 498 4 Ze Roque PSDB 2,26% 446 5 Renatinho Motorista PODE 2,16% 427 6 Gabriel Canal PL 2,12% 419 7 Lúcia Estrela PP 2,08% 410 8 Fagner Ferreira PL 1,86% 367 9 Orian Pinheiro MDB 1,71% 338 10 Robinho do Bley PL 1,66% 327 11 Edinho Bissoli PRD 1,51% 299 12 Dirceu Bolsoni PRTB 1,39% 275 13 Dr Getulio Filho PSB 1,33% 263

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha obtido um desempenho melhor no cômputo geral.