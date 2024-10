Lista dos vereadores eleitos em São Francisco do Glória-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Francisco do Glória neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Francisco do Glória. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Francisco do Glória tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas e propostas para o desenvolvimento do município. Agora, com as urnas fechadas, resta aos eleitores aguardar a divulgação oficial dos eleitos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Francisco do Glória, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Enaldo PP 6,95% 251 2 Hugo do Helinho do Barrozinho MDB 6,51% 235 3 Isaias da Kombi PT 6,31% 228 4 Enrique Neto do Geraldinho PP 5,10% 184 5 Toizinho da Saúde PT 4,51% 163 6 Douglas do Cleber Amora PDT 4,38% 158 7 Wanderson do Luiz PDT 3,30% 119 8 Mario Ferreira PSDB 2,74% 99 9 Zé Bissiati MDB 2,35% 85

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente conquistam as vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação.