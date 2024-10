Lista dos vereadores eleitos em São Félix de Balsas-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Félix de Balsas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Félix de Balsas. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente as atualizações. O processo de apuração é minucioso e transparente, garantindo a legitimidade do pleito e a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Os candidatos e suas equipes também estão em alerta, ansiosos para confirmar se conquistaram uma das cobiçadas cadeiras no legislativo municipal.

Com base nos dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em São Félix de Balsas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alessandro Sandes PC do B 8,26% 323 2 Dete PRD 7,16% 280 3 Marcio Transportes PP 7,09% 277 4 Gaspar Canela PT 7,01% 274 5 Pablo Piaui PC do B 6,55% 256 6 Wilson Martins PRD 5,68% 222 7 Nelio Santos PC do B 5,04% 197 8 Tuliane Ferreira PP 4,91% 192 9 Valterlir Bispo PRD 4,48% 175

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo considera o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Isso explica por que a ordem de eleição nem sempre corresponde diretamente ao número de votos individuais recebidos.