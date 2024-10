Lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Domingos do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Domingos do Maranhão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos na disputa.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade maranhense se prepara para conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A corrida eleitoral foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população local.

Os eleitores de São Domingos do Maranhão compareceram às urnas para escolher, entre os candidatos, aqueles que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia e para garantir que as demandas da comunidade sejam representadas adequadamente.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Maranhão, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cleinha PSB 7,07% 1.624 2 Dra Rayssa Mariano MDB 6,64% 1.524 3 Maycon Leão PP 5,75% 1.320 4 Dilson da Inhuma PSB 5,28% 1.213 5 Nildo PP 5,01% 1.150 6 Moadir Pai MDB 5,00% 1.147 7 Zé Edmar PSB 4,90% 1.124 8 Wilsão da Lagoa Nova PP 4,77% 1.094 9 Milton Cocal PSB 4,63% 1.064 10 Carlos do Bandeira MDB 4,24% 974 11 Janio do Goió MDB 4,23% 971 12 Neto do Natal PP 3,97% 912 13 Valeria Brandão PP 3,29% 756

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.