Lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Azeitão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Domingos do Azeitão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A composição do novo legislativo municipal é de suma importância para o futuro da cidade, pois os vereadores eleitos terão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade e propor leis que impactem diretamente o dia a dia dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Domingos do Azeitão são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kallyl Ferreira MDB 10,70% 644 2 Odilson MOBILIZA 5,81% 350 3 Pedro Catoba PP 5,48% 330 4 Paula do Posto REPUBLICANOS 5,35% 322 5 Zezinho PP 4,80% 289 6 Joais Carreiro PDT 4,42% 266 7 Tchel PSDB 4,24% 255 8 Paulo Miranda MDB 4,17% 251 9 Alberto da Saúde REPUBLICANOS 3,60% 217

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido conquiste uma cadeira.