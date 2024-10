Lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Araguaia-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Domingos do Araguaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Domingos do Araguaia. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro para garantir a integridade do resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas pontualmente, e agora começa a contagem oficial que definirá os novos representantes do poder legislativo municipal. A população está atenta às atualizações, esperando conhecer quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Este momento é crucial para o futuro político da cidade, pois os eleitos terão a responsabilidade de propor e aprovar leis que impactarão diretamente a vida dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabão MDB 8,80% 1.100 2 Ana Setubal MDB 6,29% 787 3 Gil da Ambulância UNIÃO 5,83% 729 4 Professor Rogerio MDB 5,32% 665 5 Chiquinho Modesto PL 5,24% 655 6 Fernando MDB 5,01% 626 7 Verlandia da Saúde MDB 4,99% 624 8 Ariosmar do Açougue UNIÃO 4,86% 607 9 Professor Tutu UNIÃO 4,01% 501 10 Wanderlei do Leite PL 3,83% 479 11 Cacá PSOL 2,24% 280

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com votação expressiva podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem se eleger, garantindo assim a representatividade proporcional dos partidos no legislativo municipal.