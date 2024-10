Lista dos vereadores eleitos em São Caetano do Sul-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Caetano do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Caetano do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis no Legislativo municipal. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, exercendo seu direito democrático e contribuindo para moldar o futuro da cidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em São Caetano do Sul:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO CAETANO DO SUL

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Bruna Mulheres Por Direitos PSOL 5,49% 5.848 2 Pio Mielo PSD 2,91% 3.101 3 Gilberto Costa PP 2,72% 2.900 4 Matheus Gianello PL 2,70% 2.874 5 Marcel Munhoz PP 2,52% 2.683 6 Bruno Vassari PSB 2,49% 2.654 7 Caio Salgado PL 2,31% 2.462 8 Cicinho Moreira PL 2,13% 2.273 9 Dr Marcos Fontes PP 1,95% 2.083 10 Professor Ródnei PSD 1,87% 1.988 11 Luis Galarraga PL 1,73% 1.842 12 Dr Seraphim PL 1,70% 1.813 13 Cesar Oliva PSD 1,63% 1.737 14 Fábio Soares REPUBLICANOS 1,51% 1.612 15 Beto Vidoski PRD 1,45% 1.542 16 Welbe Macedo PSB 1,44% 1.539 17 Parra PODE 1,41% 1.502 18 Getulio Filho UNIÃO 1,29% 1.370 19 Olyntho Voltarelli PSD 1,23% 1.308 20 Americo Scucuglia PRD 1,12% 1.194 21 Professor Jander Lira PSB 1,03% 1.097

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos.