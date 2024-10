Lista dos vereadores eleitos em São Brás do Suaçuí-MG nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Brás do Suaçuí – MG, à medida que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Brás do Suaçuí. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme os primeiros números começam a surgir, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para a Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete a diversidade de propostas e a vontade de mudança dos eleitores. Abaixo, apresentamos uma tabela com os vereadores que, de acordo com as projeções iniciais, conquistaram uma vaga:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Dirim REPUBLICANOS 5,08% 152 2º Eduarda Cunha PL 4,98% 149 3º Rinaldo do Dito REPUBLICANOS 4,51% 135 4º Tiãozinho PRD 4,45% 133 5º Panela PSD 4,35% 130 6º Clayton PL 4,31% 129 7º Roberto Cardoso PSDB 4,11% 123 8º Robson Reis PRD 3,48% 104 9º Ana Paula do Darli PSD 2,27% 68

É importante ressaltar que, de acordo com as regras estabelecidas pelo TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.