Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Planalto-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio do Planalto neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Planalto. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal tem sido ansiosamente aguardado pelos candidatos e seus apoiadores. A disputa acirrada entre os concorrentes manteve o clima de incerteza até o último momento. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a contagem oficial dos votos para conhecer os novos representantes da população planaltoense.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Planalto, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Knapp MDB 7,63% 151 2º Leticia Karling PSDB 7,02% 139 3º Leonel Adler PDT 6,41% 127 4º Cezar Formentini PDT 6,31% 125 5º Leandro PP 6,21% 123 6º Maurício Franco PSDB 5,45% 108 7º Maikon Vicente Bola PDT 5,35% 106 8º Basilio REPUBLICANOS 4,75% 94 9º Vilmar Chico PDT 3,99% 79

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.