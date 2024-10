Lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Posse-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Antônio de Posse neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Posse. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santo Antônio de Posse tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, que faz parte do interior paulista, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, refletindo o engajamento político da população. À medida que os números começam a ser divulgados, fica claro que cada voto teve um papel crucial na definição dos representantes legislativos do município.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio de Posse, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Claudia Ferrari PSD 5,19% 658 2 Marcilio da Oficina PP 4,85% 615 3 Cidinha Gagliardi MDB 4,76% 603 4 Dr° Douglas Inaba PDT 4,67% 592 5 Eduardo Suzigan PSD 4,49% 569 6 Esquerdinha MDB 3,82% 485 7 João Marcos Bazani PODE 3,82% 484 8 Claudia Pinho Lalla PSD 3,55% 450 9 Dal do Betóca PDT 3,44% 436 10 Prof Guilherme Ferreira PODE 3,00% 381 11 Raimundão PP 2,57% 326

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos e coligações no poder legislativo municipal.