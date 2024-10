Lista dos vereadores eleitos em Santana do Paraíso-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santana do Paraíso neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os vereadores eleitos em Santana do Paraíso. A cidade, localizada em Minas Gerais, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a definição dos legisladores que atuarão pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Confira abaixo a tabela com os vereadores que conquistaram uma cadeira:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tales do Roma AVANTE 7,14% 1.320 2 Normando Caldeira AVANTE 6,42% 1.186 3 Ronilson da Farmacia PL 4,81% 890 4 Gustavo Vidal PDT 4,00% 739 5 Arnaldo da Identidade PL 3,16% 584 6 Neném Fuscão PDT 3,12% 576 7 Alessandro Fabio AVANTE 2,59% 478 8 Marcelo da Claudia Lage MDB 2,45% 453 9 Iramilda Acs AGIR 2,15% 397 10 Wander da Civil PL 2,04% 377 11 Rodrigo Indio PP 1,90% 351

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.