Lista dos vereadores eleitos em Santana do Deserto-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santana do Deserto – MG neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Santana do Deserto. A população está curiosa para descobrir quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os resultados preliminares, já podemos apresentar uma lista dos vereadores que, até o momento, garantiram suas cadeiras na Câmara Municipal. É importante lembrar que esses dados ainda podem sofrer alterações até a divulgação oficial final pelo TSE.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTANA DO DESERTO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maguinho do B U PRD 6,20% 194 2 Marquinhos Tirinha PL 6,04% 189 3 Lukinha PODE 5,37% 168 4 Andre Lopes MDB 5,24% 164 5 Vino MDB 4,70% 147 6 Lucinho PRD 4,60% 144 7 Caca MDB 4,28% 134 8 Leo da Bomba PODE 4,09% 128 9 Ze Carlos PP 3,80% 119

É fundamental esclarecer que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, e os partidos ou coligações conquistam cadeiras de acordo com sua votação total. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver uma votação expressiva no geral.