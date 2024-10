Lista dos vereadores eleitos em Santaluz-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santaluz neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santaluz. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade baiana, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, refletindo o engajamento político da população local. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o compromisso com o futuro da administração municipal e a importância dada à representação legislativa.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Santaluz para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pedro do Salao PSB 7,49% 2.003 2 Vanvan do Mucambinho PSB 6,99% 1.869 3 Juninho Sacramento AVANTE 5,09% 1.360 4 Santinho MDB 4,56% 1.219 5 Sérgio Suzart AVANTE 4,50% 1.202 6 Higor de Paulo MDB 3,95% 1.057 7 Luizão MDB 3,82% 1.022 8 Jó PSB 3,76% 1.006 9 Milson do Pereira PSD 3,13% 837 10 Jeová da Serra Branca UNIÃO 2,95% 789 11 Peu PSD 2,80% 749 12 Paulão UNIÃO 2,71% 725 13 Louro do Rio Verde PT 2,35% 629

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a diversidade de opiniões e preferências do eleitorado.