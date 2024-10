Lista dos vereadores eleitos em Santa Terezinha do Progresso-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Terezinha do Progresso neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Terezinha do Progresso. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A eleição para vereadores é um momento crucial para a democracia local, pois são esses políticos que terão a responsabilidade de propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos.

Com base nos dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ico Secchi PT 8,64% 194 2 Gasosa MDB 8,42% 189 3 João Campos PL 7,22% 162 4 Fabieli PP 6,46% 145 5 Alemão Bernardi MDB 6,33% 142 6 Ervaldo PT 5,39% 121 7 Nego do Carneiro MDB 5,08% 114 8 Ernesto Benini PL 4,54% 102 9 Volmir Conchi PL 4,05% 91

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.