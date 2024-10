Lista dos vereadores eleitos em Santa Rosa de Viterbo-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Rosa de Viterbo neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rosa de Viterbo. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santa Rosa de Viterbo trouxe algumas surpresas e confirmou expectativas em relação a certos candidatos. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população local no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. A definição dos eleitos seguiu a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santa Rosa de Viterbo, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA ROSA DE VITERBO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Manuil PL 4,93% 628 2 Cidinha Estevam UNIÃO 2,97% 378 3 Lê do Hospital PL 2,56% 326 4 Bode do Sindicato MDB 2,34% 298 5 Dinei do Lanche PRD 2,30% 293 6 Fabricio da Capoeira UNIÃO 2,30% 293 7 Roseli Transporte Saude PRD 2,18% 277 8 Chicao do Deposito CIDADANIA 2,15% 274 9 Chico Vacis MDB 1,98% 252 10 Marinho Titarelli PSD 1,63% 207 11 Bruno Abachi PP 1,34% 171

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional utilizado para vereadores pode, por vezes, surpreender os eleitores. De acordo com as regras do TSE, o cálculo do quociente eleitoral pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiramente para o partido ou coligação, e só depois distribuídos entre os candidatos mais votados dentro dessas legendas. Essa peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição das câmaras municipais.