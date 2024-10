Lista dos vereadores eleitos em Santa Rita do Sapucaí-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Rita do Sapucaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rita do Sapucaí. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a cidade mineira se prepara para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trabalha para divulgar os dados oficiais o mais rápido possível. A população acompanha de perto as atualizações, ansiosa para saber quem serão os novos vereadores que representarão os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carla Almeida Advogada PDT 4,95% 1.098 2 Antonio Longuinho PDT 4,87% 1.081 3 Dito Pistola PL 3,90% 864 4 Tati do Insel PL 3,72% 824 5 Uiles Eduardo PDT 3,70% 820 6 Felipe Parque dos Passaros PRD 3,43% 760 7 Reinaldo Galinho CIDADANIA 2,55% 566 8 Miguel Caputo PSDB 2,25% 499 9 Alexandre Dulle NOVO 2,25% 498 10 Marquinho Tatinha PL 2,16% 479 11 Eduardo do Nelsinho PRD 1,88% 417 12 Gato da Corrida UNIÃO 1,79% 396 13 Fabio do Cefetrans NOVO 1,71% 379

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Os partidos e coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado o quociente necessário.