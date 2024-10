Lista dos vereadores eleitos em Santa Rita do Passa Quatro-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santa Rita do Passa Quatro conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rita do Passa Quatro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A atenção dos eleitores está voltada principalmente para o resultado das eleições 2024, que definirá a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

À medida que os votos são contados, os candidatos e suas equipes acompanham de perto cada atualização, na esperança de conquistar uma das cobiçadas cadeiras no legislativo municipal. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os cidadãos atribuem à representação local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santa Rita do Passa Quatro, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Verdun PSD 6,80% 955 2 Dr. Fabio Gusman PL 4,09% 574 3 Renata da Saúde PSDB 4,04% 567 4 Fernando Borges Enfermeiro REPUBLICANOS 3,54% 497 5 Peron do Escritorio UNIÃO 3,34% 469 6 Amadeuzinho PL 2,43% 341 7 Everton da Saude MDB 2,41% 338 8 Vanderlei Kill da Farmacia MDB 2,40% 337 9 Kleber Borotto CIDADANIA 2,26% 317

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das cadeiras leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.