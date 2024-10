Lista dos vereadores eleitos em Santa Mercedes-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Mercedes neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Santa Mercedes promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos nove vereadores que representarão a população pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político dos eleitores, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Santa Mercedes para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA MERCEDES

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rosangela da Terrinha Terra No REPUBLICANOS 8,08% 184 2 Kezia Conselheira REPUBLICANOS 7,51% 171 3 Edinho Ferraro PRD 6,54% 149 4 Robinho da Ambulância PSD 5,62% 128 5 Pajé AVANTE 5,36% 122 6 Wesley Corsino UNIÃO 5,36% 122 7 Jonas Silva UNIÃO 4,61% 105 8 Netto REPUBLICANOS 4,57% 104 9 Kikinha PODE 4,22% 96

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, além da votação individual de cada candidato.