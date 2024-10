Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria do Suaçuí-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria do Suaçuí neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Maria do Suaçuí, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua rica história e tradições, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a escolha de seus novos representantes legislativos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Santa Maria do Suaçuí são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA MARIA DO SUAÇUÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sueli Enfermeira REPUBLICANOS 5,20% 439 2 Marcos da Poaia REPUBLICANOS 4,11% 347 3 Nitão do Nô da Pedreira UNIÃO 3,95% 333 4 Cabelo de Cristais PSDB 3,69% 311 5 Kel do Brejo PT 3,57% 301 6 Adriano do Deca MDB 3,34% 282 7 Maria do Raio X UNIÃO 3,01% 254 8 Pierre do Branco MDB 2,50% 211 9 Nain da Poaia MOBILIZA 2,37% 200

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, e os partidos que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuídas entre seus candidatos mais votados.