Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria do Herval-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria do Herval neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a política local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes da população hervalense no Legislativo municipal. A cidade, conhecida por sua forte tradição germânica e belezas naturais, agora volta seus olhos para o cenário político, ansiosa para conhecer os nomes que conduzirão os debates e tomarão decisões importantes nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santa Maria do Herval, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Schuckinha PP 7,34% 351 2º Paulinho da Saúde PSB 7,05% 337 3º Jaime da Agricultura PDT 6,84% 327 4º Soldado Lammel MDB 6,67% 319 5º Cleidir Arnold Clet MDB 6,57% 314 6º Fernanda Wagner PP 4,62% 221 7º Professor Clerice UNIÃO 4,08% 195 8º Geovani Kunzler MDB 3,97% 190 9º Diego Lechner PDT 3,66% 175

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.