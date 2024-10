Lista dos vereadores eleitos em Santa Maria da Serra-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Maria da Serra neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Maria da Serra. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Com os olhos voltados para o futuro da cidade, os eleitores demonstram grande interesse no resultado das eleições 2024. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático, evidenciando a importância do voto na construção de uma representação política alinhada com os anseios da população local.

À medida que os números começam a ser divulgados, a configuração da nova Câmara Municipal vai se delineando. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alessandra Zani PP 13,97% 452 2 Felicio Mancini PP 7,48% 242 3 Cássio Cury PL 6,34% 205 4 Rafael Peres SOLIDARIEDADE 6,18% 200 5 Lucimara Bortoloto SOLIDARIEDADE 5,97% 193 6 Ercídio Mariano REPUBLICANOS 5,07% 164 7 Gi Baiano PSD 4,95% 160 8 Adelino Martins PSD 4,91% 159 9 Pipoca PSD 4,39% 142

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.