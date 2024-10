Lista dos vereadores eleitos em Santa Juliana-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Juliana, Minas Gerais, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Juliana. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político local vai se desenhando. O resultado das eleições 2024 em Santa Juliana mostra uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático. A cidade, conhecida por seu forte senso de comunidade, demonstra mais uma vez o interesse de seus cidadãos na política local.

Os dados apurados pelo TSE indicam uma renovação significativa na composição da Câmara Municipal. Entre os vereadores eleitos, observa-se uma mistura de nomes já conhecidos na política local e novos rostos que prometem trazer frescor às discussões legislativas. A diversidade de partidos representados também chama a atenção, sugerindo um cenário político plural para os próximos anos.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Santa Juliana, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA JULIANA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mauro Carneiro PL 6,76% 655 2 Luizinho PL 5,75% 557 3 Daiane Del Duque PL 5,02% 486 4 Dr Fernandes UNIÃO 4,52% 438 5 Sirleno Hilario PL 4,20% 407 6 Dalton Butico UNIÃO 4,09% 396 7 Elb Peão PSDB 3,66% 355 8 Vitor Borges MDB 3,42% 331 9 Clebinho SOLIDARIEDADE 3,14% 304 10 Professora Marisa Cipriano MDB 3,07% 297 11 Joãozinho PSB 2,51% 243

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.