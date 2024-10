Lista dos vereadores eleitos em Santa Fé do Sul-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Fé do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Fé do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração dos dados, que definirão a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santa Fé do Sul promete trazer novidades para o cenário político local. Com a população atenta às atualizações, a divulgação dos nomes dos candidatos eleitos é aguardada com grande interesse. A disputa acirrada entre os concorrentes manteve os eleitores em suspense até o último momento.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santa Fé do Sul, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Murilo Basi PL 10,59% 1.853 2 Teresinha do Gavas REPUBLICANOS 4,87% 852 3 Marcos Favaleça PSD 4,87% 852 4 Rollemberg MDB 4,58% 802 5 Ronaldo Lima UNIÃO 4,48% 783 6 Dra Patricia Tsutsume PL 3,92% 685 7 Maicon da Santa Casa UNIÃO 3,76% 657 8 Vaguinho Lopes MDB 3,60% 630 9 Paula Toppan REPUBLICANOS 3,39% 593

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das cadeiras leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo.