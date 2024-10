Lista dos vereadores eleitos em Santa Fé do Araguaia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Fé do Araguaia neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Fé do Araguaia para a legislatura 2025-2028.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 deve ser conhecido nas próximas horas. A cidade, localizada no estado do Tocantins, elegeu nove vereadores para compor a Câmara Municipal, representando os interesses da população local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Santa Fé do Araguaia são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA FÉ DO ARAGUAIA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Arnaldo Coquim PL 7,38% 347 2 Rogério Gaguim UNIÃO 6,48% 305 3 Zé Cara Seca PC do B 4,51% 212 4 Rillsen Fagundes PL 4,51% 212 5 Zé Vieira UNIÃO 4,14% 195 6 Fleury Jr UNIÃO 4,12% 194 7 Prof Fabio Jardim REPUBLICANOS 3,40% 160 8 Gilvan Lagares REPUBLICANOS 3,10% 146 9 Robson Candido PSD 2,47% 116

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à votação total do seu partido ou coligação, o que explica algumas variações na ordem de eleição em relação à quantidade de votos individuais recebidos.