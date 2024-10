Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz de Salinas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Cruz de Salinas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com a apuração em curso, a população aguarda para saber quem serão os nove representantes escolhidos para legislar em prol do município nos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz de Salinas, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Vilmar Lima PRD 9,10% 318 2º Fula PRD 8,70% 304 3º Valmir Chama PRD 6,87% 240 4º Helinho PRD 6,78% 237 5º Anilson UNIÃO 6,61% 231 6º Vovô PDT 5,41% 189 7º Djalma Paulino UNIÃO 5,18% 181 8º Deka UNIÃO 4,78% 167 9º Larissa PRD 4,32% 151

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos no legislativo municipal.