Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz da Conceição-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Santa Cruz da Conceição, no interior de São Paulo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Cruz da Conceição, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição já foi apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados oficiais revelam os nomes dos candidatos que conquistaram as cadeiras no Legislativo municipal, refletindo a escolha dos eleitores nas urnas.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Santa Cruz da Conceição, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lucas Habermann MDB 8,36% 273 2 Daniel do Gás PSD 7,35% 240 3 Cilene PL 7,22% 236 4 Laercio Moreira PSD 6,21% 203 5 Nardinho REPUBLICANOS 6,03% 197 6 Serginho Antunes MDB 5,54% 181 7 Cidinho Eletricista PL 4,78% 156 8 Fabio de Carli REPUBLICANOS 4,59% 150 9 Arizinho UNIÃO 4,13% 135

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação, garantindo uma representação mais diversificada na casa legislativa.