Lista dos vereadores eleitos em Salvaterra-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Salvaterra, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Salvaterra. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes acompanham de perto cada atualização, enquanto os eleitores buscam informações sobre quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada reflete o engajamento da comunidade no processo democrático e a importância do voto para o futuro do município.

Os vereadores que conquistaram a confiança do eleitorado e garantiram uma vaga na Câmara Municipal de Salvaterra são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Beto Angelin UNIÃO 4,54% 772 2 Tico de Condeixa PSD 3,97% 675 3 Jean Coelho UNIÃO 3,77% 642 4 Preto do Frango PSD 3,44% 586 5 Baixo Angelin PSB 3,18% 541 6 Leite PSD 3,17% 540 7 Diego Potência PSB 3,12% 530 8 Dr Juan Monteiro PSB 3,00% 511 9 Noelia Gonçalves MDB 2,87% 488 10 Mayana Barbosa MDB 2,39% 407 11 Saulo Araújo SOLIDARIEDADE 2,06% 351

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.