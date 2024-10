Lista dos vereadores eleitos em Salto de Pirapora-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Salto de Pirapora neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Salto de Pirapora para a legislatura 2025-2028. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos resultou em uma configuração diversificada de representantes, refletindo as diferentes demandas e expectativas dos eleitores saltopiraporenses.

Os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Salto de Pirapora são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Careca do Posto PSD 8,97% 1.918 2 Carlos Martello REPUBLICANOS 5,64% 1.207 3 Dr° Jeferson PSDB 4,13% 883 4 Marcão Baré PSDB 3,48% 744 5 Elvis Total Art’S REPUBLICANOS 3,42% 731 6 Tati Ferraz PSDB 2,91% 623 7 Cleide da Agropecuária PSD 2,85% 609 8 Braga PSD 1,93% 413 9 Enfermeira Gladis PODE 1,51% 323

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.