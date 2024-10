Lista dos vereadores eleitos em Salinas da Margarida-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Salinas da Margarida – BA, à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Salinas da Margarida.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, demonstra grande interesse em conhecer os nomes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Salinas da Margarida são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Jairo Marinho PSD 3,90% 495 2º Rafael do Social UNIÃO 3,77% 479 3º Daniel França UNIÃO 3,46% 440 4º Miguel Pescador PSD 3,42% 435 5º Lord REPUBLICANOS 3,38% 430 6º Heider PT 2,60% 330 7º Helena Amado PSD 2,48% 315 8º Dr Max PSB 2,38% 302 9º Rudinei PP 2,25% 286

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador.