Lista dos vereadores eleitos em Rio Vermelho-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Vermelho neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Vermelho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político local vai se desenhando. O resultado das eleições 2024 em Rio Vermelho promete trazer algumas surpresas e confirmar algumas expectativas. A população está atenta para saber quem serão seus representantes no Legislativo municipal, responsáveis por propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia da cidade.

Os dados apurados pelo TSE revelam os candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado rio-vermelhense. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Daniel do Matão AVANTE 7,00% 461 2 Renan Miranda PSD 5,71% 376 3 Tio Dê PDT 5,48% 361 4 Claudomiro PSD 4,81% 317 5 Sargento João Henrique PSDB 4,69% 309 6 Rafael Beiçola MOBILIZA 3,83% 252 7 Baguá MOBILIZA 3,76% 248 8 Gildázio do Taxi REPUBLICANOS 3,05% 201 9 Juvenal PDT 3,02% 199

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.