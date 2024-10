Lista dos vereadores eleitos em Rio Real-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Real neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Real. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes legislativos da cidade. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando cada atualização dos números que definirão o futuro político local pelos próximos quatro anos.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores reflete o engajamento da população rio-realense no processo democrático. Com uma participação expressiva nas urnas, os eleitores demonstraram seu compromisso com o futuro da cidade, escolhendo aqueles que consideram mais aptos a defender seus interesses na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Rio Real, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Socorro de Carroça PP 9,28% 2.158 2 Tulezinho do Maracujá PSD 7,00% 1.627 3 Manoel França PP 5,65% 1.315 4 Braulio Patricio PP 5,38% 1.250 5 Fellipe de Jan da Laranja PV 5,32% 1.238 6 Dudu de Edina PP 5,32% 1.237 7 Violinha PSD 4,83% 1.124 8 Tony de Saruê PSD 4,58% 1.065 9 Kekeu do Sindicato PP 4,33% 1.006 10 Zelito Cabelereiro PP 4,26% 990 11 Cheiro Braz PP 4,25% 988 12 Ailton da Adisfrutas PP 4,22% 981 13 Alexandre Arroz PP 3,34% 777

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.