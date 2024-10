Lista dos vereadores eleitos em Rio Negro-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Negro, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Negro. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os dados são processados, a comunidade local se reúne em praças e estabelecimentos, discutindo as possíveis mudanças que os novos representantes poderão trazer para a cidade. A atmosfera é de otimismo, mas também de apreensão, pois cada voto conta na definição do futuro político do município.

Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando de perto a apuração. A disputa acirrada por uma cadeira na Câmara Municipal reflete o engajamento político da população de Rio Negro, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neuza Santos PSD 7,72% 259 2 Betinho Barros PSDB 6,77% 227 3 Evaldo Paes PSDB 6,71% 225 4 Pião PSD 6,56% 220 5 Valdir Fischer PSD 6,47% 217 6 Nair Oliveira PSDB 6,32% 212 7 Helio Rezende PP 6,20% 208 8 Anderson PSDB 5,34% 179 9 Ticão PP 2,51% 84

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.