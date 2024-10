Lista dos vereadores eleitos em Rio Grande-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rio Grande neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Grande. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os sistemas do TSE processam os dados, a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito na Câmara Municipal.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível apresentar uma prévia dos candidatos que conquistaram uma vaga no Legislativo municipal. Confira a lista dos vereadores eleitos em Rio Grande:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Filipe Branco MDB 3,14% 3.070 2 Rogério Gomes CIDADANIA 3,13% 3.065 3 Rovam Castro PT 2,17% 2.129 4 Giovani Moralles PRD 2,11% 2.067 5 Luciano Figueiredo – Luka PSDB 1,99% 1.947 6 Repolhinho PSDB 1,96% 1.915 7 Eninho Ênio Fernandez Júnior MDB 1,81% 1.773 8 Professora Denise Marques PT 1,74% 1.708 9 Júlio Lamim UNIÃO 1,71% 1.673 10 Juquinha PSB 1,70% 1.663 11 Regininha PT 1,69% 1.652 12 Lary MDB 1,51% 1.479 13 Nando Ribeiro PT 1,39% 1.361 14 Spotorno PT 1,38% 1.348 15 Glauber PT 1,24% 1.212 16 Nilton Machado REPUBLICANOS 1,17% 1.145 17 Salomão Moraes PL 1,14% 1.118 18 Laurinha MDB 1,13% 1.103 19 Flávio Maciel PL 1,12% 1.094 20 Fabio Domingues Fabinho PSD 1,03% 1.012 21 Gaúcho dos Bairros PP 1,01% 986

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores é complexo e nem sempre o candidato com mais votos é eleito. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Câmara. As vagas são distribuídas proporcionalmente entre os partidos, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados são eleitos. Assim, um candidato com menos votos individuais pode ser eleito se seu partido obtiver um bom desempenho geral.