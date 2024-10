Lista dos vereadores eleitos em Rio de Janeiro-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores do Rio de Janeiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade na esfera legislativa municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os nomes dos vereadores eleitos em Rio de Janeiro. A cidade, conhecida por sua diversidade política, deve apresentar uma composição variada de parlamentares para os próximos quatro anos. Os eleitores cariocas demonstraram grande interesse neste pleito, comparecendo em massa às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carlos Bolsonaro PL 4,30% 130.480 2 Marcio Ribeiro PSD 1,87% 56.770 3 Tainá de Paula PT 1,65% 49.986 4 Carlo Caiado PSD 1,57% 47.671 5 Rafael Aloisio Freitas PSD 1,35% 40.892 6 Marcelo Diniz PSD 1,32% 39.967 7 Rosa Fernandes PSD 1,31% 39.804 8 Leniel Borel PP 1,13% 34.359 9 Felipe Michel PP 1,05% 31.773 10 Joyce Trindade PSD 1,00% 30.466 11 Cesar Maia PSD 0,98% 29.665 12 Rick Azevedo PSOL 0,97% 29.364 13 Junior da Lucinha PSD 0,95% 28.743 14 Helena Vieira PSD 0,94% 28.626 15 Vera Lins PP 0,92% 27.871 16 Diego Vaz PSD 0,90% 27.226 17 Salvino Oliveira PSD 0,89% 27.062 18 Monica Benicio PSOL 0,84% 25.382 19 Felipe Boró PSD 0,80% 24.190 20 Zico PSD 0,77% 23.319 21 Poubel PL 0,70% 21.379 22 Marcio Santos PV 0,70% 21.122 23 Vitor Hugo MDB 0,68% 20.660 24 Tânia Bastos REPUBLICANOS 0,67% 20.424 25 Talita Galhardo PSDB 0,67% 20.352 26 Luiz Ramos Filho PSD 0,67% 20.237 27 Welington Dias PDT 0,66% 20.147 28 William Siri PSOL 0,65% 19.872 29 Jorge Canella UNIÃO 0,64% 19.353 30 Átila Nunes PSD 0,63% 19.191 31 Inaldo Silva REPUBLICANOS 0,63% 19.116 32 Willian Coelho DC 0,62% 18.777 33 Flávio Valle PSD 0,61% 18.613 34 Jair da Mendes Gomes PRD 0,61% 18.509 35 Thais Ferreira PSOL 0,57% 17.206 36 Tatiana Roque PSB 0,56% 16.957 37 Renato Moura MDB 0,54% 16.278 38 Marcos Dias PODE 0,53% 16.209 39 Dr. Rogerio Amorim PL 0,53% 16.081 40 Paulo Messina PL 0,53% 15.977 41 Fabio Silva PODE 0,52% 15.846 42 Pedro Duarte NOVO 0,51% 15.404 43 Felipe Pires PT 0,50% 15.136 44 Maíra do Mst PT 0,48% 14.667 45 Fernando Armelau PL 0,48% 14.415 46 Rodrigo Vizeu MDB 0,47% 14.351 47 Rafael Satiê PL 0,45% 13.582 48 Gigi Castilho REPUBLICANOS 0,44% 13.492 49 Leonel de Esquerda PT 0,44% 13.325 50 Dr Gilberto SOLIDARIEDADE 0,44% 13.312 51 Diego Faro PL 0,42% 12.675

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.