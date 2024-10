Lista dos vereadores eleitos em Ribeirão Vermelho-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ribeirão Vermelho neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ribeirão Vermelho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Ribeirão Vermelho é aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereadores. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os postulantes, com propostas variadas para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Ribeirão Vermelho para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Plinio Plinaço PT 7,47% 200 2º Tiago Moreira PP 6,13% 164 3º Mateus PSDB 5,60% 150 4º Beto Geleia PL 5,04% 135 5º Jorge PSDB 5,01% 134 6º Chumbinho PSDB 4,59% 123 7º Deise do Claudinho PSDB 4,45% 119 8º Danilo Tourino PSD 4,30% 115 9º Daniel Ferreira PSD 4,11% 110

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos e, consequentemente, os candidatos eleitos.