Lista dos vereadores eleitos em Ribeirão Preto-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Ribeirão Preto conforme se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Ribeirão Preto.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada pela Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua importância econômica no interior paulista, demonstrou mais uma vez o engajamento político de seus cidadãos, com uma participação expressiva nas urnas.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. A renovação da Câmara Municipal promete trazer novas vozes e perspectivas para os debates sobre o futuro de Ribeirão Preto, refletindo as escolhas e anseios da população local.

Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Ribeirão Preto para a próxima legislatura:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Danilo Scochi MDB 4,45% 12.296 2 Isaac Antunes PL 3,58% 9.896 3 Duda Hidalgo PT 3,13% 8.651 4 Igor Oliveira MDB 2,71% 7.508 5 Bigodini MDB 1,84% 5.077 6 Paulo Modas PSD 1,83% 5.051 7 Delegado Martinez MDB 1,81% 5.002 8 Brando Veiga REPUBLICANOS 1,71% 4.720 9 André Rodini NOVO 1,52% 4.207 10 Jean Corauci PSD 1,47% 4.080 11 Diácono Ramos UNIÃO 1,45% 4.010 12 Lincoln Fernandes PL 1,39% 3.856 13 Rangel Scandiuzzi PSD 1,28% 3.546 14 Gasparini UNIÃO 1,22% 3.380 15 Franco Ferro PP 1,22% 3.369 16 Perla Müller PT 1,18% 3.266 17 Junin Dídê PL 1,17% 3.248 18 Matheus Moreno MDB 1,14% 3.148 19 Daniel Gobbi PP 1,09% 3.026 20 Mauricio Vila Abranches PSDB 1,03% 2.851 21 Coletivo Popular Judeti Zilli PT 1,00% 2.756 22 Daniel do Busão PL 0,95% 2.636

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais diversificada e proporcional na Câmara Municipal.