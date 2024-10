Lista dos vereadores eleitos em Ribeira do Amparo-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ribeira do Amparo neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ribeira do Amparo, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Ribeira do Amparo promete trazer novidades para a composição do legislativo local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras no próximo mandato, definindo o futuro político da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Ribeira do Amparo são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dani de Homero MDB 13,02% 1.312 2 Carlos Leal MDB 7,47% 752 3 Romario Boa Hora MDB 6,98% 703 4 Talmir das Canas PT 6,94% 699 5 Eulina PT 6,91% 696 6 Ivonete Gama MDB 6,22% 627 7 Bené PT 6,00% 604 8 Renicleuma de Neguinho PT 5,95% 599 9 Jorge de João de Carrinho MDB 5,67% 571

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações preenchem as vagas de acordo com a quantidade de votos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.