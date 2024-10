Lista dos vereadores eleitos em Rianápolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rianápolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rianápolis, que definirão o futuro político da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Rianápolis está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade na divulgação dos dados. A cidade, localizada no interior de Goiás, elegeu nove vereadores para compor a Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Rianápolis:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIANÁPOLIS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Jouse Enfermeira PP 9,54% 329 2º Bruno Lima PP 9,49% 327 3º Zilmar Pé No Chão PP 6,64% 229 4º Kassim PP 6,50% 224 5º Ferreira PP 6,38% 220 6º Sandra PP 6,38% 220 7º Marcelo da Ambulância SOLIDARIEDADE 5,86% 202 8º Lucas do Tonhão SOLIDARIEDADE 5,80% 200 9º Ivone Rosa SOLIDARIEDADE 5,57% 192

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um representante.