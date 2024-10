Lista dos vereadores eleitos em Riachão do Jacuípe-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Riachão do Jacuípe neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está encarregado da apuração oficial, trabalhando diligentemente para processar os dados e anunciar os vereadores eleitos em Riachão do Jacuípe. A população local permanece atenta, acompanhando de perto as atualizações que definirão a composição do poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal, de acordo com os dados oficiais do TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIACHÃO DO JACUÍPE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Beto de Eny PSB 4,75% 1.136 2 Erico Matos PDT 4,44% 1.062 3 Cristovão Ferreira PSB 4,41% 1.055 4 Carlielton Farmacal PSB 3,89% 932 5 Celinho da Saúde PDT 3,58% 856 6 Joquinha PSD 3,50% 839 7 Emanuel PDT 3,44% 824 8 Franklin Santana UNIÃO 3,24% 775 9 João Igor UNIÃO 3,13% 749 10 Adriano Bobô PSD 3,07% 736 11 Daniel de Macario PDT 2,72% 652 12 Marquinhos PSD 2,69% 644 13 Amildes de Adonias PSD 2,16% 516

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição proporcional entre os partidos e coligações. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.