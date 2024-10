Lista dos vereadores eleitos em Resende-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Resende, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Resende. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador promete surpreender, com candidatos de diversos partidos na corrida eleitoral. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que irão legislar e fiscalizar o executivo municipal pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande, especialmente entre os candidatos e suas equipes, que trabalharam intensamente durante toda a campanha.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Resende, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RESENDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Reginaldo Engenheiro Passos PODE 2,40% 1.675 2 Nelsinho Diniz UNIÃO 2,24% 1.564 3 Noel de Carvalho PSDB 1,89% 1.320 4 Fábio Lucas AVANTE 1,80% 1.259 5 Sandro Ritton PP 1,79% 1.251 6 Professor Wilson PL 1,68% 1.173 7 Gu Salim SOLIDARIEDADE 1,64% 1.147 8 Soraia Balieiro PODE 1,62% 1.128 9 Matheus Oliveira UNIÃO 1,60% 1.114 10 Felipe Quinane Veterinário MDB 1,58% 1.104 11 Roque Cerqueira MDB 1,50% 1.046 12 Zé Antônio Zé Galinha PL 1,43% 996 13 Roni da Kombi REPUBLICANOS 1,41% 984 14 Thiaguinho MDB 1,37% 953 15 Tiago Forastieri CIDADANIA 1,31% 911 16 Romar Florenzano PP 1,22% 852 17 James do Churrasquinho AGIR 1,08% 754

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.