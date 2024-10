Lista dos vereadores eleitos em Recreio-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Recreio, Minas Gerais, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Recreio. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Recreio tem sido acompanhado de perto pelos cidadãos, que demonstram grande interesse em conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância atribuída ao papel dos vereadores na gestão da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Recreio para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RECREIO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Paulinho Pintor PSB 8,01% 535 2 Professor Léo do Pólis PSB 6,91% 461 3 Pororoca PT 6,83% 456 4 André da Ceramica MOBILIZA 6,16% 411 5 Professor Fabrisio Pão Doce REPUBLICANOS 4,60% 307 6 Jovane de Angaturama AVANTE 4,31% 288 7 Marcelo do Zé Firmino PSB 4,03% 269 8 Elias Cabral MOBILIZA 3,68% 246 9 Wilder da Descontão PT 3,59% 240

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos totais do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.