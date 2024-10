Lista dos vereadores eleitos em Recife-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Recife neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Recife para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 deve ser divulgado nas próximas horas. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Recife:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RECIFE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Romerinho Jatobá PSB 2,28% 20.264 2 Gilson Machado Filho PL 1,81% 16.095 3 Aderaldo Pinto PSB 1,78% 15.793 4 Andreza Romero PSB 1,78% 15.785 5 Natalia de Menudo PSB 1,71% 15.198 6 Eriberto Rafael PSB 1,67% 14.867 7 Liana Cirne PT 1,67% 14.810 8 Felipe Francismar PSB 1,56% 13.850 9 Carlos Muniz PSB 1,51% 13.400 10 Samuel Salazar MDB 1,50% 13.348 11 Rinaldo Junior PSB 1,42% 12.664 12 Marco Aurélio Filho PV 1,40% 12.424 13 Agora É Rubem PSB 1,38% 12.240 14 Davi Muniz PSD 1,34% 11.946 15 Fred Ferreira PL 1,33% 11.804 16 Eduardo Mota PSB 1,33% 11.786 17 Cida Pedrosa PC do B 1,28% 11.364 18 Flávia de Nadegi PV 1,27% 11.278 19 Zé Neto PSB 1,24% 11.027 20 Thiago Medina PL 1,19% 10.540 21 Luiz Eustaquio PSB 1,18% 10.474 22 Júnior de Cleto PSB 1,12% 9.922 23 Hélio Guabiraba PSB 1,10% 9.793 24 Fabiano Ferraz MDB 1,10% 9.778 25 Wilton Brito PSB 1,07% 9.496 26 Paulo Muniz PL 1,06% 9.395 27 Kari Santos PT 1,05% 9.321 28 Alcides Teixeira Neto AVANTE 1,00% 8.909 29 Professora Ana Lúcia REPUBLICANOS 0,97% 8.592 30 Rodrigo Coutinho REPUBLICANOS 0,94% 8.317 31 Junior Bocão PSD 0,90% 7.985 32 Felipe Alecrim NOVO 0,89% 7.901 33 Jô Cavalcanti PSOL 0,86% 7.619 34 Alef Collins PP 0,80% 7.131 35 Tadeu Calheiros MDB 0,78% 6.916 36 Eduardo Moura NOVO 0,59% 5.283 37 Gilberto Alves PRD 0,56% 4.985

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.