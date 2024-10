Lista dos vereadores eleitos em Prainha-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Prainha, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e apresentar os vereadores eleitos em Prainha.

Neste pleito, a população compareceu em peso às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da comunidade, que agora aguarda para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Prainha:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pastor Roberto PP 3,84% 889 2 Edinelson Magno UNIÃO 3,80% 881 3 Zé Antônio Rocha MDB 3,78% 876 4 Orivaldo Ferreira Demétrio PP 3,76% 871 5 Cebal PSB 3,70% 857 6 Auro Miranda PP 3,43% 796 7 Darcy Batista PP 3,36% 778 8 Elias Campos PSD 3,16% 733 9 Nilce Guedes PSB 2,85% 661 10 Macaxeira MDB 2,29% 531 11 Fofoca MDB 2,24% 520 12 Beneval Beira Rio REPUBLICANOS 2,11% 489 13 Simone Pires PSD 1,66% 385

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos.