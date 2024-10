Lista dos vereadores eleitos em Porto-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Porto, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Porto. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no legislativo municipal movimentou a cidade nas últimas semanas, com campanhas intensas e debates acalorados sobre os rumos da política local.

Os primeiros números indicam uma renovação significativa na Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PORTO

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Murillo Sotero MDB 9,52% 725 2 Paulinho do Peixe PODE 6,56% 500 3 Paulo Henrique PT 5,23% 398 4 João Elton PP 5,02% 382 5 Orlando Moura PT 4,75% 362 6 Antonio Vivica PT 3,56% 271 7 Edileusa PP 3,56% 271 8 Kinha do Sindicato MDB 3,37% 257 9 Elias Pessoa SOLIDARIEDADE 3,28% 250

Vale lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa particularidade do processo eleitoral brasileiro busca garantir a representatividade das diversas correntes políticas no legislativo municipal.